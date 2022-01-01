Çorum'da korkutan yangın

Çorum’un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Elmalı köyünde Emin Kara’ya ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldılar. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

Evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini ileten İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Elmalı Köyümüzde çıkan yangında, İtfaiye ekiplerimizin kısa sürede müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında evinin bir bölümü kullanılamaz hale gelen Emin Kara’ya ve Elmalı Köyü sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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