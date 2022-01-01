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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ve polisten yılbaşı mesaisi

İHA

Jandarma ve polisten yılbaşı mesaisi

Çorum’da yılbaşı gecesi polis ve jandarma ekipleri aldıkları güvenlik tedbirleri ile adeta kuş uçurtmadı.
Vatandaşların huzur ve güveni için kent merkezinde alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, terminalde, şehir içerisinde ve şehirlerarası karayollarında yapılan denetimlerde 900 araç kontrol edilirken 69 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulanırken 7 sürücüye alkolden işlem yapıldı. Uygulamalarda 15 araç ise trafikten men edildi.
İl genelinde yılbaşı gecesi polis 100 ekip ve 746 personelin janarma ise 255 ekip ve 793 personel görevlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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