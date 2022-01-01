Çorum´da yılbaşı gecesi havaya ateş eden 8 kişiye para cezası



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da polis ekipleri, yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş eden kişilerden 5 tüfek, 66 fişek, 2 tabanca, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi. Silahlarla yakalanan 8 kişiye, para cezası uygulandı.

Kentte polis ekipleri, yılbaşı gecesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda denetimler yaparken, havaya ateş eden magandaları da tespit etti. Denetimlerde; havaya rastgele ateş eden kişilerden 5 tüfek, 66 fişek, 2 tabanca, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca fişeği, 1 bıçak ele geçirildi. Silahlarla yakalanan 8 kişiye, para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kentin farklı noktalarında alkollü sürücülere yönelik denetimde bulundu. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gece boyu süren kontrollerde ayrıca 900 araç ve sürücüsünün denetlendiği, 69 sürücüye 'Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı durumlar nedeniyle idari işlem yapıldığı, 15 aracın da trafikten menedildiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-01-01 17:56:16



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