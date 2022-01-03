Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası başladı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu; “Batman’dan bu şampiyonaya katılmak için yola çıkmış her kardeşim Türkiye şampiyonudur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası başladı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu; “Batman’dan bu şampiyonaya katılmak için yola çıkmış her kardeşim Türkiye şampiyonudur”

İHA

Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası başladı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu; “Batman’dan bu şampiyonaya katılmak için yola çıkmış her kardeşim Türkiye şampiyonudur”

Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası Çorum’da başladı. Şampiyonaya 10 sıklette 36 farklı takımdan 550’e yakın sporcu katılırken, ilk gün 57657486 ve 97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Yarın yapılacak repesaj ve finaller ile 61707992 ve 125 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakalarının ardından şampiyona çarşamba günkü 61707992 ve 125 kiloların repesaj ve finalleri ile sona erecek.

İbrahim Halil Hoca unutulmadı
Şampiyonada Amasya’da Batmanlı güreşçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay unutulmadı. Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonunda Kay’ın fotoğrafının da bulunduğu pankarta “İbrahim Halil Hocam rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun Şad olsun” pankartı asıldı.

U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası için Çorum’a geldiklerini dile getiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Bugün dün tartısı olan 240 sporcu mücadele ediyor. Onların eleme müsabakaları yapılıyor. Bu akşam finale kalanlar belli olacak. Yarın diğer sıkletlerin eleme ve bu sıkletlerin final maçları yapılacak ve sıkletlerinde şampiyonlar belli olacak. Çorumlu güreş severler ve Çorumlu hemşehrimize, protokol imzaladığımız Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibine, Hitit Üniversitesi rektörümüze ve spor akademesindeki hocalarıma teşekkür bir borç bilirim. Ata sporu ve peygamber sporu güreşi tabana yaymak ve gençlere sevdirmek tanıştırmak, Çorumlu hemşehrilerimizle buluşturmak için organizeyi buraya verdik. Bu şampiyonanın organizesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Batman’dan bu şampiyonaya katılmak için yola çıkmış her kardeşim Türkiye şampiyonudur”
“Batman’dan bu şampiyonaya katılmak için yola çıkmış her kardeşim benim için Türkiye şampiyonudur” diyen Eroğlu, “Çorumdaki şampiyonaya gelen Batman Petrolspor kafilesi dün elim bir trafik kazası geçirdi. Kazada hayatını kaybeden antrenörümüz ve il temsilcimiz İbrahim Halil Kay hocamın mekanı cennet olsun. Yaralı sporcularımıza da Allah’tan acil şifalar diliyorum. Sporcularımızı aileleri ile buluşturduk Batman’a gönderdik. Biran önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Sporcu kardeşlerime söyledim Batman’dan bu şampiyonaya katılmak için yola çıkmış her kardeşim Türkiye Şampiyonu olmuştur. Biz onları gerekli kamplarda ağırlayacağız gerekirse Federasyon Başkanı olarak kampa alıp kamp yaptıracağım. Yeter ki onlar sağlıklarına kavuşsunlar. Biran önce antrenmanlarına başlasınlar. Gerisi Spor Bakanlığımız ve Federasyonumuzun işi olacak. Şampiyonanın ülkemize Çorum’a ve Türk güreşine hayırlı olmasını diliyorum mücadele eden tüm güreşçilerimize sakatlıksız başarılı bir organize diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da 43 ayrı operasyonda binlerce litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum'da 43 ayrı operasyonda binlerce litre kaçak ve ...
Çorum’dan 1 milyar 123 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Çorum’dan 1 milyar 123 milyon dolarlık ihracat
Sungurlu’da 2021 yılında 470 kişi vefat etti
YEREL HABERLER Sungurlu’da 2021 yılında 470 kişi vefat etti
Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı
YEREL HABERLER Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı
Otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Viraja hızlı giren otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Viraja hızlı giren otomobil takla attı: 3 yaralı
Engelli gençten Zehra bebek için iyilik köprüsü
YEREL HABERLER Engelli gençten Zehra bebek için iyilik köprüsü
Sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Çorum´da yılbaşı gecesi havaya ateş eden 8 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Çorum´da yılbaşı gecesi havaya ateş eden 8 kişiye ...
Hırsızlar evi talan etti, 40 bin liralık malzemeyi alıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Hırsızlar evi talan etti, 40 bin liralık malzemeyi ...
Hakkı Vargeloğlu güven tazeledi
YEREL HABERLER Hakkı Vargeloğlu güven tazeledi
Çorum’da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Çorum’da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü
Çorum polisi magandalara göz açtırmadı
YEREL HABERLER Çorum polisi magandalara göz açtırmadı
Su kanalına düşen otomobilin sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su kanalına düşen otomobilin sürücü hayatını kaybetti
Jandarma ve polisten yılbaşı mesaisi
YEREL HABERLER Jandarma ve polisten yılbaşı mesaisi
Sisli hava trafik kazasına neden oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sisli hava trafik kazasına neden oldu: 2 yaralı
Çorum'da korkutan yangın
YEREL HABERLER Çorum'da korkutan yangın
Filyasyon ekipleri, yılbaşında da virüsün izini sürdü
YEREL HABERLER Filyasyon ekipleri, yılbaşında da virüsün izini sürdü
Başkan Şahiner'den yılbaşı ikramı
YEREL HABERLER Başkan Şahiner'den yılbaşı ikramı
Yeni yıla kitap okuyarak “merhaba” dediler
YEREL HABERLER Yeni yıla kitap okuyarak “merhaba” dediler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.