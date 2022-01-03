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Milletvekili Kavuncu, Kur’an kursunu ziyaret etti “Kur’an ile hemhal olan nesiller bizim en büyük kazancımız, mirasımız ve servetimizdir"

İHA

Milletvekili Kavuncu, Kur’an kursunu ziyaret etti “Kur’an ile hemhal olan nesiller bizim en büyük kazancımız, mirasımız ve servetimizdir"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer ile birlikte Şehit Bekir Eren Deniz 46 yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer ile birlikte Şehit Bekir Eren Deniz 46 yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek, minik öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden bilgi aldı.
Bu kursların ülkenin manevi kalkınmasında ve nesillerin dine, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları açısından büyük bir imkan ve fırsat verdiğini belirten Milletvekili Kavuncu, "Bu kurslarda Müftülüklere bağlı tecrübeli hocalarımız tarafından ailelerimizin tercihleri doğrultusunda eğitim verilmektedir. Çocuklarımız, hayat rehberimiz Kur'anı kerim ile buluşup, Peygamberimizin örnek hayatıyla tanışıyor; temel dini bilgileri, ahlaki değerleri öğreniyorlar. Sevgi, saygı, nezaket, zarafet, hakhakikat, iyilik gibi hayatı anlamlı ve değerli kılan güzel ahlak ilkelerini kavrıyorlar. Doğruluğu, dürüstlüğü, merhameti, paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği öğreniyorlar" dedi.
Kavuncu, "Ağaç yaş iken eğilir anlayışıyla evlatlarımız bu yaşta verilen eğitimle sağlam temeller üzerinde yükselecek, hayatlarında küçükken öğrendikleri bu bilgiler kendilerine rehber olacaktır. Bu nedenle küçük yaşlarda verilen bu temel bilgiler ve dini eğitim bütün hayatlarına sirayet edecektir. Kur’an ile hemhal olan nesillerimiz bizim en büyük kazancımız, mirasımız, en büyük servetimizdir" şeklinde konuştu.
Çorum’da 46 yaş Kur’an kurslarında, il genelinde 39 derslikte, 99 deneyimli öğretici ve personelle bin 260 kursiyere hizmet verildiğini anlatan Kavuncu, "Bu son derece önemli hizmetleri nedeniyle, tüm Diyanet camiamıza şükranlarımı sunuyor, her biri güçlü Türkiye’nin mimarı olacak yavrularımızı ve ailelerini tebrik ediyor, bu başarılı hizmetlerin devamını diliyorum” dedi.

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