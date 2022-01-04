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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay'dan bin 173 aileye yardım

İHA

Kızılay'dan bin 173 aileye yardım

Türk Kızılayı Sungurlu Koordinatörü İbrahim Çırakoğlu, 2021 yılında bin 173 kişiye ulaşarak yardımda bulunduklarını söyledi.
Çırakoğlu, “120 kişiye 43 bin 500 TL maddi yardım, 150 kişiye gıda yardımı, 200 kişiye çeşitli giyim yardımı, 350 kişiye kıyma, kuşbaşı yardımı, 350 kişiye lavaş yardımı, 2 kişiye engelli arabası ve 1 kişiye hasta yatağı yardımı olmak üzere toplam bin 173 kişiye yardım yapıldı. 2021 yılında 12 kişinin kurban bağışında bulunduğunu söyleyen Çırakoğlu, 17 kişinin de bin 900 TL zekat ve fitre yardımında bulunduğunu ifade etti.
Çırakoğlu, "Şubemize maddi desteklerde bulunan, kurban derilerini bağışlayan, kan bağışı yapan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Halkımızın maddi ve manevi yardımlarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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