AK Parti’li Kavuncu: "İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Kavuncu: "İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin”

İHA

AK Parti’li Kavuncu: "İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin. Belki o zaman milletle gerçek manada barışarak helalleşme imkanı bulur, iktidar olma hayalleri kurabilirsiniz" dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 46 yaş çocuklara Kur'an eğitimi verilmesine yönelik, "Orta Çağ zihniyetine yönelmek" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Kavuncu, “Tamamen tek parti, milli şeflik ve 28 Şubat dönemlerini hortlatma girişimi olan bu sözler, CHP’nin son günlerde, ülkemizde muhafazakar kesimin oyunu alabilmek için yaptığı şirinliklerde ne kadar samimiyetsiz olduğunu göstermiştir. Üstelik son günlerde iktidara çok yakın olduklarına kendilerini epeyce inandırmışken, Özgür Özel’in bu açıklaması, parti içinde de 'bir çuval inciri berbat ettiği şeklinde' karşılanmış olmalıdır” dedi.

“Bu ülkede 24 yıl boyunca Kur’an okumak, Allah demek yasaklandı”
Milletvekili Kavuncu, "Müslüman bir ülkede 46 yaş arasındaki çocuklara Kur’an öğretmeyi, ortaçağ zihniyeti olarak gören CHP, ne kadar maske takarsa taksın, fabrika ayarlarını değiştirmediği sürece böyle fecaatler işlemeye devam edecektir. Boşuna takiye yapıp millete değiştik imajı vermeyin. Sizin siyasi emellerinize ulaşınca aziz milletimizi bir akrep gibi sırtından sokacağınızı herkes bilmektedir. Sizin yüzünüzden bu ülkede 24 yıl boyunca Kur’an okumak, Allah demek yasaklandı. Bu ülkede sizin iktidarınızda 19301950 yılları arasında 20 yıl boyunca imam, din görevlisi yetiştirilmedi. 18 yıl boyunca İslam’ın şiarı Ezanı Muhammedi’nin okunması yasaklandı, ezan okuyanlar ya hapse atıldı ya da ağır para cezalarına çarptırıldı. 1944 yılında çıkardığınız bir kanunla en küçük, en basit namaz hocası kitapçığının bile basımını, okunması yasaklandınız. Sizin iktidarınızda 19381950 yılları arasında ecdat yadigarı 971 vakıf eseri, 3337 cami, mescit satıldı, tarumar edildi" diye konuştu.

"Almanya'da çocukların yüzde 70’i kiliselerde din eğitimi alır”
Erol Kavuncu, "Bizlere yıllardır model olarak gösterilen Avrupa’da bile din eğitimi bazı ülkelerde 2,5 yaşında başlar. Belçika’da okul öncesi eğitim kurumlarında, papaz ve rahibeler ders verir. Almanya’da 36 yaş grubunun yüzde 70’i kiliselerde din eğitimi alır. Finlandiya’da küçüklere 'tanrıya sadakat ve şükran' öğretilmektedir. İngiltere’de okul öncesi din eğitimi müfredatını kilise belirlemektedir.
Her toplumda kendi dini, inancı, kültürü neyi gerektiriyorsa çocuklarına onunla ilgili değerler eğitimi verilir. Bu aziz millet Müslüman bir millettir, o yüzden de çocuklarına dini eğitim veriyor, devlet de devlet olmanın gereklerini yerine getirerek bunun imkanlarını sağlıyor" dedi.

“Devlet kimsenin çocuğunu zorla alıp Kur'an kursuna yazdırmıyor”
Milletvekili Kavuncu, "Sayın Özgür Özel, devlet sizin çocuğunuzu elinizden zorla alıp Kur'an kursuna yazdırmıyor, yazdırmaz da. Siz adınız gibi özgürsünüz, siz de çocuklarınıza neye inanıyorsanız onun eğitimini verebilirsiniz, ister yoga eğitimi verin, isterseniz bale; 4 yaşındaki çocuklarınıza fizik, kimya, matematik eğitimi vermek istiyorsanız o da sizin keyfinize kalmış. Ayrıca siz özgürsünüz, istiyorsanız mesela; ben ölünce beni sadece alkışlarla, ıslıklarla gömün, ya da yakın, diyebilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki, vasiyet ediyorum, beni camilerinde imamlar yıkayıp, kefenleyip, cenaze namazımı kılıp dualarla kaldırmasınlar diyebilirsiniz, çünkü siz özgürsünüz. Ama özgürlüğünüz buraya kadar. Haddinizi aşmayın, sizin adınızın özgür olması size, yüce dinimiz İslam’a 'ortaçağ zihniyeti' yaftasıyla hakaret etme özgürlüğünü vermez. Benim çocuklarıma hangi eğitimi vereceğime, hangi okullarda okutacağıma karışma hakkını, hadsizliğini vermez." ifadelerini kullandı.

“Müslümanların orta çağı yoktur”
Bu noktada bir hususa daha değinmek istediğini kaydeden Kavuncu, "O da sizin ağzınıza sakız yaptığınız, ortaçağ karanlığı meselesi. Sayın Özel, ortaçağ karanlığı, sizin kıble olarak bildiğiniz Batı’ya ait bir olgudur. Müslümanların ortaçağı yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Sizin kıble olarak gördüğünüz Bat’ının ortaçağı o dönemde özgür düşünceyi, bilimi yasaklayarak, kilise dogmatizmine karşı çıkanları engizisyon mahkemelerinde yargılayıp ateşlerde yakarken, İslam dünyası, bilimin aydınlığını temsil ediyordu. İbni Sina’yı, Farabi’yi, Biruni’yi ve daha onlarcasını hiç duydunuz mu? Hangi çağda yaşadılar hiç merak ettiniz mi? Artık ağzınızdaki bu çürümüş, kokuşmuş sakızı atın, bu akla ziyan ezberlerinizden kurtulun. Cami ile kilisenin aynı olduğu saplantısından, ihanetinden vazgeçin. İslam’ın tarih boyunca hiçbir zaman, ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin. Belki o zaman milletle gerçek manada barışarak helalleşme imkanı bulur, belki o zaman iktidar olma hayalleri kurabilirsiniz. Buradan milletin meclisinden, milli ve manevi değerlerimizi, Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP zihniyetindekilere bir kez daha seslenmek istiyorum! Ne bu gün, ne de yarın, asla başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay'dan bin 173 aileye yardım
YEREL HABERLER Kızılay'dan bin 173 aileye yardım
Milletvekili Kavuncu, Kur’an kursunu ziyaret etti “Kur’an ile hemhal olan nesiller bizim en büyük kazancımız, mirasımız ve servetimizdir"
YEREL HABERLER Milletvekili Kavuncu, Kur’an kursunu ziyaret ...
Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası başladı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu; “Batman’dan bu şampiyonaya katılmak için yola çıkmış her kardeşim Türkiye şampiyonudur”
YEREL HABERLER Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası başladı Türkiye ...
Çorum'da 43 ayrı operasyonda binlerce litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum'da 43 ayrı operasyonda binlerce litre kaçak ve ...
Çorum’dan 1 milyar 123 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Çorum’dan 1 milyar 123 milyon dolarlık ihracat
Sungurlu’da 2021 yılında 470 kişi vefat etti
YEREL HABERLER Sungurlu’da 2021 yılında 470 kişi vefat etti
Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı
YEREL HABERLER Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı
Otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Viraja hızlı giren otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Viraja hızlı giren otomobil takla attı: 3 yaralı
Engelli gençten Zehra bebek için iyilik köprüsü
YEREL HABERLER Engelli gençten Zehra bebek için iyilik köprüsü
Sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.