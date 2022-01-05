İlkokul çevresinde dolaşan yasaklı ırk köpek ekipler tarafından yakalandı

Çorum’da bir ilkokul yakınlarında görülen sahipsiz yasaklı "Dogo Argentino" cinsi köpek, ekipler tarafından yakalanıp koruma altına alındı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir ilkokul çevresinde yasaklı "Dogo Argentino" cinsi köpeğin gezdiğini gören vatandaşlar, durumu Çorum Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri hemen sahipsiz köpeği bulabilmek için çalışma başlattı. Sokak sokak gezen ekipler tarafından bulunan "Dogo Argentino" cinsi köpek, ekipler tarafından yakalanarak Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Çorum Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Gültekin, Çorum’da vatandaşlar tarafından "Pitbull" ve "Dogo Argentino" gibi yasak ırk köpeklerle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Sokakta başıboş dolaşan köpeklerin ekipler tarafından yakalandığını, barınakta oluşturulan özel bölümde rehabilite söyledi.

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