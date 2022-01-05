Çorum'daki tarihi meydan projesi gün sayıyor

Çorum'da tarihi Saat kulesi ve Ulucami’yi de içine alan tarihi meydan projesinde önemli bir adım daha gerçekleşiyor. Projenin tamamlanmasıyla Çorum’un tarihi silüetine yeniden kavuşması beklenirken turizm de ivme kazanacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın girişimleri sonucu Halkbank çarşı subesinin satın alma işlemleri geçtiğimiz yıl tamamlanmış, Halkbank yeni yerine taşınarak hizmet binasını tahliye etmesiyle binanın yıkımı için çalışmaları başladı.

Göreve geldikleri günden beri Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve tüm teşkilatlarla güç birliği yaptıklarını, Çorum için el ele çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarihi Çorum meydanı ile şehrin bambaşka bir kimliğe bürüneceğini vurguladı.

Yaptıkları çalışmalarla adeta Çorum’da tarihi yeniden ayağa kaldırdıklarını, kent merkezini eski tarihi görünümüne kavuşturacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Tarihi Çorum Kale’sinden başlayan Tarihi kültür yolu projemizin çalışmaları devam ediyor. Ulucami ve Saat kulesi çevresinde oluşturacağımız tarihi meydan projemizin önemli aşamalarından birini Tarihi kültür yolu projemiz ile fiilen başlatmış olduk. Halkbank binasında da söküm işlemlerine başlandı. Tarihi Çorum meydanı şimdiden hayırlı olsun” dedi.



'Çorum, kültürel canlanma yaşıyor'

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin kültür, turizm ve tarihine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Şehrimizin tarihi ve kültürel açıdan şaha kalktığı bir döneme şahitlik ediyoruz. İlçelerimizle birlikte şehrimizin tarihi eserlerinin, doğal güzelliklerinin minyatürlerinin yer aldığı Çoruminia’yı hizmete açtık. Dikiciler arastasını aslına uygun bir şekilde yeniledik. Başta Velipaşa hanı olmak üzere tarihi sokak çeşmelerini restore ederek ayağa kaldırdık. İkiz Konaklar’ın restorasyonu ile ilgili önemli bir aşamaya geldik. Saat kulesine bakan dükkanlarda cephe sağlıklaştırması yaptık. Restorasyon çalışmalarına başladığımız ve önemli bir yol kat ettiğimiz Çorum kalemizi şehrimizin turizmine kazandıracağız. Şehrimizin hak ettiği tüm çalışmaları bir bir hayata geçiriyor, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

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