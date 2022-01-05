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AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: “Yatırım yapan, üreten, istihdama katkı sağlayan herkesin yanındayız” “2013 yılından bugüne kadar Çorum'da 380 milyon lira yatırım tutarlı bin 55 projeye 170 milyon lira hibe desteği sağlandı”

İHA

AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: “Yatırım yapan, üreten, istihdama katkı sağlayan herkesin yanındayız” “2013 yılından bugüne kadar Çorum'da 380 milyon lira yatırım tutarlı bin 55 projeye 170 milyon lira hibe desteği sağlandı”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Yatırım yaparak, üreterek, istihdama ve ihracata katkı sağlayarak elini taşın altına koyan her yatırımcının yanındayız” dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Organize Sanayi Bölgesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği alan sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde TKDK destekleri ve firmalar hakkında TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer milletvekili Kavuncu’ya bilgi verdi.
“Bugüne kadar olduğu gibi sonra da insanımızın ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmak isteyen herkesin yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz” diyen Kavuncu, “TKDK, hayvansal üretim, işleme pazarlama ve kırsal alan yatırımlarını kapsayan 3 ana sektörde et, süt, yumurta üretimine, et ve süt işlemeye, meyve ve sebze depolamaya, su ürünleri işlemeye, tıbbi ve aromatik bitki üretimi için makineekipman desteğine ve işleme tesisine, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürün üretimi, kırsal turizm, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımlarına destek vermek suretiyle tarımı ve kırsalı desteklemeye, devletimiz ile milletimiz arasında köprü olmaya devam ediyor” diye konuştu.

TKDK’dan bin 55 projeye 170 milyon lira hibe desteği
TKDK tarafından 2013 yılından bugüne kadar Çorum'da 380 milyon lira yatırım tutarlı bin 55 projeye 170 milyon lira hibe desteği sağlandığını açıklayan Kavuncu, “2021 yılında ise 88 milyon lira yatırım tutarlı 250 projeye 51 milyon lira hibe ödeyerek, rekor proje sayısı ve rekor hibe ödemesi gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
Her gittikleri yerde TKDK desteğiyle yapılan güzel yatırımları gördüklerini ve bunlarla gurur duyduklarını vurgulayan Kavuncu, “İskilipli bir işadamımızın süt reçeliyle ilgili projesi TKDK tarafından 6,2 milyon lira yatırım tutarı yüzde 50 hibe ile desteklenerek 3 milyon liranın üzerinde hibe ödemesi yapıldı.AB standartlarında kurulan ve sütü işleyerek, koyulaştırarak eşsiz bir damak tadında reçel üretimi yapılacak bu tesis üreticimizin sütüne katma değer katacak, ilimizin ihracatına da büyük katkı sağlayacaktır. Yatırım, istihdam, üretim ve gerçekleştirdikleri ihracatla ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan her bir yatırımcımızın her zaman yanlarında olduğumuzu beyan ediyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
İş adamı Selim Sarıaslan ise Milletvekili Kavuncu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “TKDK’nın destek verdiği projemizle kurduğumuz bu yeni üretim hattında yeni ürünümüzle yeni tatları insanımızla buluşturacağız. Sütü koyulaştırarak süt reçeli imalatına başlıyoruz. Günde 10 ton süt işleyecek bir kapasiteyi tesisimize kazandırmış bulunuyoruz. Bu projemizin hayata geçirilmesi ile gıda sektörüne örnek bir ürün. Ülkemiz gıda sanayisine AB standartlarında modern bir tesis ve üretim hattı kazandırmanın haklı onurunu TKDK ile beraber yaşıyoruz. Bu desteği TKDK aracılığıyla bizlere ulaştıran güçlü devletimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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