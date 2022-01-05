Sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması sürüyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Covid19 salgının kontrol altına alınması için ilçeye bağlı köylere giderek vatandaşların aşısını yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekipleri köylerde aşılama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda sağlık ekipleri İlçeye bağlı Kurbağlı, Çukurlu ve Yarımsöğüt köylerinde vatandaşların korona virüs aşıları yapıldı.

Aşı için gittikleri köylerde yaşlıların sağlık kontrollerini de yapan ve uyarılarda bulunan ekipler, aşı olmak istemeyen vatandaşlar ile görüşerek ikna etmeye çalışıyorlar.

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