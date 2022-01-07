Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı kişi gözaltında

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da H.A.D. adlı kadının park halindeki otomobiline yerleştirilen bomba düzeneği, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Patlamada 3 araçta hasar oluştu. Düzeneği araca yerleştirdiği iddia edilen H.A.D.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile yardım ettiği öne sürülen arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobiline düzenek yerleştirildiğini fark eden H.A.D., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarınca otomobilin altında bulunan düzenek güvenli alana alınarak fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta ise hasar oluştu. İncelemede bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, otomobil sahibi H.A.D.'nin şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen H.A.D.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-01-07 09:23:12



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