Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu Hatun Demir: "Bombayı görünce hemen polisi aradım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu Hatun Demir: "Bombayı görünce hemen polisi aradım"

İHA

Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu Hatun Demir: "Bombayı görünce hemen polisi aradım"

Çorum’da dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirildiği kadın yaşanan olayı anlattı. Şahsın kendisinden ayrılmak istemediğini belirten kadın, “Arabanın altına baktım, bu nedir diye. O da bombaymış” dedi.
Olay, gece saatlerinde Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatun Demir isimli kadın, otomobili ile seyir halindeyken aracın altından bir ses geldiğini fark etti. Otomobili durduran Demir, gelen sesi anlamak için aracın altına baktı. Otomobilin egzoz kısmında bombaya benzer bir düzeneğin olduğunu gören kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından bomba düzeneği fünye ile imha edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından, bombayı yerleştirdiği iddia edilen Demir’in dini nikahlı eşi K.K. gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ekipler, bombanın nasıl temin edildiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

“Araçtaki bombayı görünce hemen polisi aradım”
Olayla ilgili soruşturma sürerken, otomobiline bomba yerleştirilen Hatun Demir yaşanan olayı anlattı. Aracı ile gezmek için yola çıktığında durumu fark ettiğini söyleyen Demir, “5 yıldır dini nikahlı evliydik. Eve dönmemi istedi, ben de dönmeyeceğim dedim. Herhalde onun için böyle bir şey yaptı. Kimin koyduğunu görmedim, bilmiyorum. Arabanın altından ses geldi. Baktım, oradan görünüyor. Çekip aldım. Kasislerden geçerken ses geliyordu. Araçtaydım. Gezmeye gittim, eve geldim. Arabanın altına baktım, bu nedir diye. O da bombaymış. Araçtaki bombayı görünce hemen polisi aradım. Üzerinde kablolar, pil vardı. Bunları görünce bomba olduğunu düşündüm” dedi.

“Ayrılmak istemiyor”
K.K. isimli şahısla 5 yıldır birlikte yaşadıklarını ve şahsın kendisinden ayrılmak istemediğini söyleyen Hatun Demir, “Ayrılmak istemiyor. Ben de birlikte olamayacağımızı söyledim. Şahıs resmi nikahlı değil, dini nikahlı eşim. 5 yıldır beraberiz. Şu an sanırım gözaltında” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı kişi gözaltında
YEREL HABERLER Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı ...
Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı kişi gözaltında
YEREL HABERLER Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı ...
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi TEM ekiplerinin dikkati faciayı önledi, bomba düzeneği imha edildi Polis 2 kez kontrollü patlama yaptı, vatandaşları anonslarla uyardı Kontrollü patlama sırasında park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği ...
Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çorum'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çorum'da uyuşturucu operasyonu
Annesini öldüren kız, amcasına gidip 'ben kötü bir şey yaptım' demiş
YEREL HABERLER Annesini öldüren kız, amcasına gidip 'ben kötü bir ...
Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
YEREL HABERLER Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü
YEREL HABERLER Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü
Kızının bıçaklayıp kabloyla boğmaya çalıştığı kadın, hastanede öldü
YEREL HABERLER Kızının bıçaklayıp kabloyla boğmaya çalıştığı kadın, ...
Kızının bıçaklayıp kabloyla boğmaya çalıştığı kadın, hastanede öldü
YEREL HABERLER Kızının bıçaklayıp kabloyla boğmaya çalıştığı kadın, ...
Sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması ...
AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: “Yatırım yapan, üreten, istihdama katkı sağlayan herkesin yanındayız” “2013 yılından bugüne kadar Çorum'da 380 milyon lira yatırım tutarlı bin 55 projeye 170 milyon lira hibe desteği sağlandı”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: “Yatırım yapan, ...
Sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması ...
Çorum'daki tarihi meydan projesi gün sayıyor
YEREL HABERLER Çorum'daki tarihi meydan projesi gün sayıyor
Çorum’da 1 kişinin öldüğü kaza kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Çorum’da 1 kişinin öldüğü kaza kameralara yansıdı
Anaokulu öğrencileri yüksek okulu ziyaret etti
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri yüksek okulu ziyaret etti
Genç kız, tartıştığı annesini önce bıçakladı sonra kabloyla boğarak öldürdü
YEREL HABERLER Genç kız, tartıştığı annesini önce bıçakladı sonra ...
İlkokul çevresinde dolaşan yasaklı ırk köpek ekipler tarafından yakalandı
YEREL HABERLER İlkokul çevresinde dolaşan yasaklı ırk köpek ekipler ...
Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.