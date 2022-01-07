Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı kişi gözaltında (2)



'PET ŞİŞE SANDIM, PİL VE KABLOLARI GÖRÜNCE POLİSİ ARADIM'

Çorum´da, birlikte yaşadığı K.K. tarafından aracının altına bomba düzeneği yerleştirilen Hatun Demir, olayı anlattı. K.K. hakkında yakın zamanda uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Demir, "Bana 'Eve dön' dedi. Ben dönmeyeceğimi söyledim. O zaman 'Sen bilirsin' dedi. 2 gündür evdeydim, dün akşam arkadaşımın evine gittim. Arkadaşıma giderken araçta hiçbir şey yoktu, dönerken kasise girdim ve araçtan ses gelmeye başladı sonra araçtan inip aşağı baktığımda bir şey gördüm şaşırdım. 'Eyvah bu normal bir şey değil' dedim. Önce pet şişe sandım ama çok ağırdı. Baktım üzerinde pil ve kablolar var, hemen polisi aradım" diye konuştu.

`UCUZ ATLATTIK´

Hatun Demir´in oturduğu apartmanın görevlisi Satılmış Karakuş ise "Gece yarısıydı polisler geldi, aracı incelediler ve sonra polis aracın altındakini patlattı. Şiddetli bir patlama oldu. 3 araç hasar gördü. Herkese geçmiş olsun, ucuz atlattık" dedi.

Öte yandan aracın altına patlayıcı yerleştirdiği öne sürülen ve polis ekiplerince gözaltına K.K. ile ona yardım ettiği iddia edilen 1 kişinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Aracın altında ele geçirilen düzenek ise incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-01-07 11:52:28



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