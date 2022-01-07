Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı kişi gözaltında (3)

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

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'ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILI'

Çorum´da, bir süre önce birlikte yaşadığı Hatun Demir'in aracının altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan K.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. K.K., adliye binasına götürülürken, görüntü çeken basın mensuplarına "Benim olayla ilgim yok, zaten uzaklaştırma kararım var ve elektronik kelepçe takılı. Suçsuzum" diye seslendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-01-07 15:43:29



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