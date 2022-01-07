Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı kişi gözaltında (4)

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TUTUKLANDI

Çorum'da bir süre önce birlikte yaşadığı Hatun Demir'in aracının altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Kadir K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-01-07 18:41:51



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