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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı kişi gözaltında (4)

DHA

Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı kişi gözaltında (4)


TUTUKLANDI
Çorum'da bir süre önce birlikte yaşadığı Hatun Demir'in aracının altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Kadir K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-01-07 18:41:51

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