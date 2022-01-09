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Çorum'da gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sergileniyor Gönüllerde taht kuran belediye 2021 yılında 8 bin 365 kişiye gıda yardımı yaptı

İHA

Çorum'da gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sergileniyor Gönüllerde taht kuran belediye 2021 yılında 8 bin 365 kişiye gıda yardımı yaptı

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı çalışmalarla gönüllere girmeye devam ediyor. Belediye, 2021 yılında sosyal destek kartı, gıda paketi dağıtımı ve muhtelif yardımlar için yaklaşık 6 Milyon TL harcadı.
Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği Çorum’da, sosyal destek kartından refakatçi misafirhanesine, mobil ikram aracından eşya yardımlarına, hasta nakili aracından evde bakım hizmetlerine, hoş geldin bebek projesinden evde tıraş hizmetlerine kadar çok sayıda sosyal belediyecilik çalışması büyük takdir topluyor. Çorum Belediyesi’nin bu çalışmaları pekçok belediye tarafından da örnek alınmaya devam ediyor.
'Halka Hizmet Hakk’a Hizmettir' anlayışıyla yaptıkları çalışmaları çok önemsediklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar insan yaşamının her anında varız. Hemşehrilerimizin bizlere ihtiyaç duyduğu her yerdeyiz. Kimin neye ihtiyacı varsa kim nerede dara düşmüşse belediyemizin kapısı, gönüllerimiz sonuna kadar açık. Sosyal destek kartı, refakatçi misafirhanesi, hasta nakil aracı, mobil ikram aracı, evde temizlik hizmeti, evde kuaför hizmeti, ibadethane temizliği, hoş geldin bebek ziyaretleriyle hemşehrilerimizin her zaman yanında olduk.” şeklinde konuştu.
'Sosyal destek kartından 8 bin 365 kişi yararlandı'
Türkiye’de büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere Çorum Belediyesi’nin sosyal destek kartı uygulamasını başlatan ender illerden olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “8 bin 365 hemşehrimiz 80’e yakın yerel marketten alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyor. Aynı zamanda büyük zincir marketlerde geçmeyen bu kartla yerel esnafı da desteklemiş oluyoruz. 2021 yılında 175 TL olan alışveriş limitini 2022 yılında 225 TL’ye çıkartıyoruz. Bu çalışmamız sayesinde hem yerel esnafımız kazandı hem de hemşehrilerimiz evine en yakın marketten dilediği gibi alışveriş yapabilme imkanı buldular" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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