Belediye tabelasına zarar veren bıçaklı şüpheli yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da tarihi saat kulesinin kapısını bezle silmeye çalışıp, bıçakla belediye tabelasına zarar veren şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde Gazi Caddesi'ndeki kent meydanında yaşandı. Çizme giyen bir kişinin tarihi saat kulesinin kapısını bezle silmeye çalışıp, bıçakla belediye tabelasına zarar verdiğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli davranışlarda bulunan kişiyi yakaladı. Üst araması ve kimlik sorgusu yapılan şüphelinin Kadir K. olduğu belirtildi. Akli dengesinin de yerinde olmadığı tespit edilen Kadir K., otobüsle memleketi Aksaray'da irtibat sağlanan ailesinin yanına gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-01-10 13:40:24
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