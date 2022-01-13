Bacaya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde girdiği bacada sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi Süleyman Şah Sitesi yanında bir kedi girdiği bacaya sıkıştı. Kedinin sahibi çocuk, 112 Acil çağrı merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada mahsur kalan kediyi sıkıştığı yerden çıkardı ve sahibine teslim etti.

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