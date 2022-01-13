Yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastaların aşısı yapılıyor

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri, yaşlı, yatağa bağımlı hasta ve engelli bireylerinin aşılarını evlere taşıyor.

Covid 19 aşı hakkı bulunan yaşlı, yatağa bağımlı hasta ve engelli bireylerin aşıları İlçe Sağlık Müdürü Erman Zengin’in de katılımıyla görevli sağlık personelleri tarafından yapılıyor.

Evde aşı hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve yatağa bağımlı bireylerin İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü arayarak randevu oluşturmaları gerekiyor. Yapılan açıklamada ayrıca Sungurlu Bakımevi ve engelli bakım evlerinde kalan vatandaşların koronavirüs antijen testlerinin de yapıldığı bildirildi.

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