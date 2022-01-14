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İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

İHA

İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin destekleri ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 500 adet kırtasiye seti ve okul çantası gönderildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan setlerin okul idarecileri vasıtası ile ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldığını kaydeden Sungurlu Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, “Emeği geçen başta Bakan Yardımcımız Muhsin Dere ve hayırsever iş adamlarımıza teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

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