İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin destekleri ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 500 adet kırtasiye seti ve okul çantası gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan setlerin okul idarecileri vasıtası ile ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldığını kaydeden Sungurlu Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, “Emeği geçen başta Bakan Yardımcımız Muhsin Dere ve hayırsever iş adamlarımıza teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.