Osmancık huzurevi’nin inşaatı için 10 milyon ödenek aktarıldı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde 2017 yılında yapımına başlanılan huzurevinin tamamlanması için 10 milyon lira ödenek gönderildi.

Koyunbaba Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 11 bin 398 metrekare alana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan protokol sonrası Osmancık Belediyesi tarafından huzurevi yapımına başlandı. Ancak Belediye imkanları ile yapımına başlanılan inşaatı tamamlanamayacağı anlaşılınca inşaatın kalan kısmının Bakanlık tarafından tamamlanıp hizmete açılması için Belediye meclisi aldığı bir karar ile huzurevi inşaat yapımı işi ile ilgili tüm hak ve yükümlülüklerinden vazgeçti.

Bu gelişmelerin ardından, yapımına 2017 yılında başlanan ancak belediye imkanları ile tamamlanamayan Osmancık Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin inşaatı için Osmancık Kaymakamlığı’na 10 milyon ödenek aktarıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, “Osmancık Huzur Evinin inşaatının tamamlanması İçin Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya‘nın girişimleri sonucu 10 milyon ödenek Osmancık Kaymakamlığına aktarıldı. İnşallah 2022 yılı içerisinde huzurevinin inşaat ve tefrişatını bitirerek hemşerilerimizin hizmetine açılacaktır. Hayırlı Uğurlu olsun” dedi.

Huzurevi inşaatı tamamlandığında 100 yatak kapasiteli olarak hizmet verecek. Huzurevinde tercihe göre tek kişilik yada çift kişilik banyolu odalar yer alacak.

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