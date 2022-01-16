Kızılay Başkanı Sivritepe, "bir bağışınız ile üç aileye umut olabilirsiniz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Başkanı Sivritepe, "bir bağışınız ile üç aileye umut olabilirsiniz"

İHA

Kızılay Başkanı Sivritepe, "bir bağışınız ile üç aileye umut olabilirsiniz"

Çorum’un Osmancık ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlenecek. 'İyi ki varsın kan dostum' sloganıyla düzenlenecek olan kan bağış kampanyası 1718 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe, 'İyi ki varsın kan dostum' sloganıyla düzenlenecek olan kan bağış kampanyasının 1718 Ocak 2022 tarihleri arasında Beyler Çelebi Camii yanında 10.3018.30 saatleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.
2021 yılında İlçe'den 800 ünite kan bağışı alındığını belirten Sivritepe, “Türk Kızılay’ı olarak milletimizin her alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Kaynağı sadece insan olan kan bağışına katılarak hastalarımıza umut olmaya davet ediyoruz.
İlimizde günlük 70 ünite kan kullanılmaktadır. Lakin biz bunu toplayamıyoruz. 2021 yılında 800 ünite kan bağışı aldık. Bu rakamı 30 bin nüfuslu ilçemiz için yetersiz buluyoruz. Duyarlı halkımızı kan vermeye davet ediyoruz. Neme lazım değil bir gün bana da lazım düşüncesiyle 15 dakikamızı ayıralım. Binlerce hastaya umut olalım. Hastalıklar durmuyor hatta her gün yenisi çıkıyor. İyilik ve iyilerde durmasın. Bir bağışınız ile 3 aileye umut olabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için iyilik sensiz olmaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koruma kurulu'ndan yükümlü çocuklarına eğitim desteği
YEREL HABERLER Koruma kurulu'ndan yükümlü çocuklarına eğitim desteği
Din görevlileri bilgi ve becerilerini güncelledi
YEREL HABERLER Din görevlileri bilgi ve becerilerini güncelledi
Genel Müdürü Aygöl, ilçe nüfus müdürlüğü'nü inceledi
YEREL HABERLER Genel Müdürü Aygöl, ilçe nüfus müdürlüğü'nü inceledi
Genel Müdür Aygöl, Osmancık’ta yeni konsepti inceledi
YEREL HABERLER Genel Müdür Aygöl, Osmancık’ta yeni konsepti inceledi
Çorum´da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı
YEREL HABERLER Çorum´da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı
Yuva kuracak çiftlere iç ısıtan destek Bu ilçede evlenecek çiftler yalnız bırakılmıyor
YEREL HABERLER Yuva kuracak çiftlere iç ısıtan destek Bu ilçede ...
Osmancık huzurevi’nin inşaatı için 10 milyon ödenek aktarıldı
YEREL HABERLER Osmancık huzurevi’nin inşaatı için 10 milyon ödenek ...
Eğitimcilere dijital yetenek semineri verildi
YEREL HABERLER Eğitimcilere dijital yetenek semineri verildi
Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’dan aşı daveti
YEREL HABERLER Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’dan aşı daveti
Ticari taksi ile gittiği çiftlikte veterineri vuruldu
YEREL HABERLER Ticari taksi ile gittiği çiftlikte veterineri vuruldu
DOKAP desteği ile mısır silaj makinesi alındı
YEREL HABERLER DOKAP desteği ile mısır silaj makinesi alındı
İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı
Jandarma’dan zehir tacirlerine operasyon Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Jandarma’dan zehir tacirlerine operasyon Operasyonda ...
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sepetci'den şampiyon öğrencilere ödül
YEREL HABERLER İlçe Milli Eğitim Müdürü Sepetci'den şampiyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.