Milletvekili Kavuncu görüştü, bakan talimat verdi

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, İskilip ilçesinde milli güreşçilerin Güreş Eğitim Merkezi ile Olimpik Yüzme Havuzu ve spor salonu taleplerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na iletti. İskilip'e yapılacak olan 2 yeni spor tesisinin için talimat veren Bakan Kasapoğlu, merkez ve diğer ilçelerdeki yatırımların hızlandırılmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret eden milletvekili Erol Kavuncu, bakanlığın Çorum’daki hizmet ve yatırımlarını hakkında bilgi vererek, Çorumluların talep ve beklentilerini içeren bir dosya sundu.

Ziyaret sonra bir açıklama yapan Erol Kavuncu, Bakan Kasapoğlu ile geçtiğimiz günlerde Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği yönetimi ve İskilipli şampiyon milli güreşçilerin İskilip’e 'Güreş Eğitim Salonu' yapılması yönündeki taleplerini ilettiğini hatırlatarak, “Bununla birlikte İskilip’imize olimpik yüzme havuzu yapılması talebimizi de yeniledim. Ayrıca ilçemizin acil ihtiyacı olan Spor salonu talebimizi de aktardım. Geçtiğimiz aylardaki girişimlerimiz ve bakanımızın talimatları ile önümüzdeki günlerde yapım işine başlanacak İskilip Gençlik Merkezi için hemşehrilerimiz adına teşekkür ettim. Söz konusu her üç talebimizi de olumlu karşılayan bakanımız ilgili genel müdürümüze İskilip’imize Güreş Eğitim Merkezi ile Olimpik Yüzme Havuzu yapılması talimatını verdiler. Spor Salonu yapılması konusunda da ilgili genel müdürümüze de söz konusu yatırım için gerekli arsa, proje hazırlıkları yapılması talimatını verdiler. İskilipli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile merkez ve ilçelerimizde yapımı devam eden projeleri tek tek ele alarak değerlendirme imkanı bulduğunu dile getiren Milletvekili Kavuncu, “Bakanımız, bu kapsamda 20192022 yılları arasında merkez ve ilçelerimizde yapımı tamamlanan ve devam eden; 2 Güreş Eğitim Merkezi, 2 kapalı tenis kortu, 4 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 2 spor salonu, 4 Gençlik Merkezi, 4 Nizami Sentetik Çim Saha, 12 Sentetik Çim Saha, 5 mini futbol sahası, 5 Çok Amaçlı Saha, 4 Basketbol Voleybol Sahası, 3 Prefabrik Spor Salonu ve 100 Basketbol Potası yapım çalışmaları hakkında ilgili Genel Müdürlerimizden bilgi alarak, söz konusu yatırım ve hizmetlerin bir an evvel tamamlanarak hizmete alınması talimatını verdiler. Yatırımlar, tamamlandığında, geleceğimizin teminatı gençlerimiz, sporcularımız, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimiz daha rahat, huzurlu, konforlu spor imkanlarına kavuşacaklardır. Bu sayede buralardan al bayrağımızı şerefle dalgalandıran yeni şampiyonlarımız yetişecektir. Maddi ve manevi açıdan iyi yetişmiş bir gençlik, temeli sağlam bir gelecek demektir. Bu anlayışla gerçek beka meselemiz olan gençlerimizin yetiştirilmesine katkı sunmak bizim için en büyük mutluluktur. Bu anlamda emanetimizi yarınlara güçlü bir şekilde taşıyacak olan gençlerimiz için yapılan her bir yatırımı önemsiyor, destekliyor ve takip ediyoruz. Bütün bu yatırımların altında imzası ve iradesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

