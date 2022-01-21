Kargı’da bin 398 öğrenci karne aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kargı’da bin 398 öğrenci karne aldı

İHA

Çorum'un Kargı ilçesi'nde bin 398 öğrenci ve 110 öğretmen 2 hafta sürecek yarıyıl tatile girdi.

Kargı’da bin 398 öğrenci karne aldı

Çorum'un Kargı ilçesi'nde bin 398 öğrenci ve 110 öğretmen 2 hafta sürecek yarıyıl tatile girdi.
Protokol üyeleri Cumhuriyet YBO bahçesinde düzenlenen karne törenine katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in öğretmenlere 'tatilde öğrencilere ödev vermeyin' çağrısına da vurgu yaparak, "Bu ara tatilimizi çekirdek ailemizle evlerimizde kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmenizi tavsiye ediyorum’" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, "Değerli öğretmenim, veliler, sevgili öğrenciler, halen ülkemizde etkinliğini sürdüren salgın hastalık sebebiyle, tatil döneminde tedbirlerimizi elden bırakmayarak, kalabalık tatil yöreleri, hısım akraba ziyaretleri, toplu etkinliklerden mümkün olduğu kadar uzak kalmaya veya maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini elden bırakmamaya özen gösterelim. Bu ara tatilimizi çekirdek ailemizle evlerimizde kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmenizi tavsiye ediyorum. Yüz yüze yeniden bu güzel okul ortamında hep birlikte buluşmak üzere iyi tatiller diliyorum" şeklinde konuştu.
Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar’da, ilçede bugün bin 398 öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirterek tüm öğrencilere ve tatile giren 110 öğretmene iyi tatiller temennisinde bulundu.
Törenin ardından başarılı öğrencilere karneleri Kaymakam Abdulhamid Uyar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç tarafından verildi. Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri de İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç için hazırladıkları karneyi Genç’e verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kargı'lı berberden başarılı öğrencilere karne indirimi
YEREL HABERLER Kargı'lı berberden başarılı öğrencilere karne ...
Sungurlu'da 7 Bin 877 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Sungurlu'da 7 Bin 877 öğrenci karne aldı
Öğrenciler, karneleri ile şehitliğe gidip yazdıkları mektupları okudular
YEREL HABERLER Öğrenciler, karneleri ile şehitliğe gidip yazdıkları ...
Osmancık'ta cinayet Emekli öğretmen gece yarısı evine gelen genci av tüfeği ile vurdu
YEREL HABERLER Osmancık'ta cinayet Emekli öğretmen gece yarısı evine ...
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Kazada hayatını kaybeden Döndü Çelik’in AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhammet Durak Çelik'in annesi olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Kazada ...
Narkotik timlerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Narkotik timlerinden uyuşturucu satıcılarına ...
Milletvekili Kavuncu görüştü, bakan talimat verdi
YEREL HABERLER Milletvekili Kavuncu görüştü, bakan talimat verdi
Sokak hayvanları için klimalı misafirhane
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için klimalı misafirhane
Hırsızlık zanlıları çalıntı malzemelerle yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlıları çalıntı malzemelerle yakalandı
Çorum'da kaçak makaron operasyonu
YEREL HABERLER Çorum'da kaçak makaron operasyonu
Bağ evi yangında kül oldu
YEREL HABERLER Bağ evi yangında kül oldu
Çorum’da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum’da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Alevlere teslim olan evdeki yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan evdeki yaşlı kadın hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.