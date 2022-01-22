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Gurbetçilerden köylerine 100 bin eruoluk yatırım Yurtdışında yaşayan vatandaşlar destek verdi, köy modern görünüme kavuştu

İHA

Gurbetçilerden köylerine 100 bin eruoluk yatırım Yurtdışında yaşayan vatandaşlar destek verdi, köy modern görünüme kavuştu

Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Yaylacık köyü yurtdışında yaşayan vatandaşların10 bin euroluk desteğiyle modern bir görünüme kavuşuyor. Yapılan destekle köye mesire alanı, kültür merkezi başta olmak üzere çok sayıda yatırım yapılıyor.
Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Yaylacık köyünden yurtdışına göç eden vatandaşlar, köylerini unutmayarak 10 binlerce dolarlık yatırım yaptı. Yurtdışında vatandaşların yaklaşık 100 bin eouroluk desteği ile köy modern bir görünüme kavuşuyor. Yaylacıklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Avustralya Yaylacıklılar Dostluk ve Dayanışma Derneği, AvrupaGöpsenliler Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği, Yaylacık Köyü Muhtarlığı tarafından hayata geçirilen ortak proje ile köy mezarlığı tamamen yenilenirken, köyde bulunan Demirci Baba Türbesinde çevre düzenlemesi yapıldı, köydeki mesire alanı genişletildi.

Köy okulu kültür ve sanat evine dönüştürülecek
Proje kapsamında ayrıca 1959 yılında yapılarak eğitimöğretim hizmetine açılan ilkokul binası da restore edildi. Restorasyonla birlikte modern bir görünüme kavuşan köy okulunun bir bölümü Kültür evine dönüştürülecek. Kültür evinde köy yaşamına ait eşyalar, bugüne kadar köyde görev yapan öğretmenler ile mezun öğrencilerin fotoğraflarının yer alacağı bir bölüm oluşturulacak. AvrupaGöpsenliler Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Komite Başkanı Bayram Özsoy, “Mezarlık, okul ve Demirci baba türbesinin tadilatı ve çevre düzenlemesi için proje hazırladık. Daha önce mezarlığımızda defin yapılacak yer bulunamıyordu. Mezarlığımız adeta mezbelelik bir durumdaydı. Şuanda mezarlığımızda genel bir düzenleme ve tadilat çalışması yaparak halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

"Bölgeye bir mesire alanı kazandırdık”
Atıl durumda olan köy okulunu Kültür evine dönüştüreceklerini anlatan Özsoy, “Eğitim gördüğümüz, hatıralarımızın, anılarımızın olduğu okul virane bir şekildeydi. Orayı da ayağa kaldırdık. Tadilatını yaptırdık. Sınıfımızın birisini müze gibi yapmak istiyoruz. Köylülerimizden ricamız ellerinde günlük yaşama ait ne kadar eşya varsa bize ulaştırsınlar. Okulda sergilenecek. Ayrıca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşmeler yaptık. Burada görev yapan öğretmen ve mezun olan öğrencilerimizin fotoğraflarını da okulumuzda sergileyeceğiz. Bir diğer projemiz ise Demirci Baba türbesinin olduğu alandı. Orayı da güzel bir görünüme kavuşturduk. Türbemizin etrafını yeniden düzenlerken bölgeye bir mesire alanı kazandırdık” diye konuştu.
Projelerin maliyetinin yaklaşık 100 bin euro olduğunu açıklayan Özsoy, “Yapılan çalışmalar tamamen köylülerimizin ve gönül dostlarımızın katkıları ile oldu. Bu projelere katkı sunan 350 ailemizin hepsini gönül defterine işlemek boynumuzun borcu. Kültür evimizde projelere katkıda bulunan tüm halkımızın isimlerinin bulunduğu alan oluşturacağız” şeklinde konuştu.
Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Yaylacık köyünü ziyaret etti. Kaymakam Mutlu, Komite Başkanı Bayram Özsoy ve komite üyeleri Köy Muhtarı Hasan Arslan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Çalışma hem gelecek nesillere hem de diğer köylere güzel bir örnek olur”
“Yurt dışındaki insanların kendi köyüne kendi memleketine sahip çıkması kıymetli bir şey” diyen Kaymakam Abdulhamit Mutlu, “Yurt dışında yaşayan insanlarımız emekli olana kadar orada çalışsa da bir gün köyüne dönüyor. Kendisi köye dönmese de çocukları geliyor. Babasının eğitim gördüğü okulu bilmesi, okuduğu okulu görmesi önemli. Bizim özümüze tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bize güçlü kılan bu. Merhametimiz, adaletimiz, iyiliğimiz. Bunları kaybettiğimiz zaman çocuklarımıza bırakacağımız mal, mülk miras değil. Avrupa'da kazanılan paralar orada hayır işlerine yönlendirilse belki küçük işler yapılır ama kendi memleketinde hayra yönlendirdiğin zaman çok değerli işler yapılabiliyor. Her ilin, her köyün yurt dışına giden insanları var. Kendi kazandığın parayla köyüne, ata yurduna sahip çıkmak çok önemli. Burada örnek bir çalışma yapıldı. Diğer köylere de örnek oluyor. İnşallah tüm köylerimizde bu hassasiyet oluşur. Şu çok önemli gurbetten gelen vatandaşlarımızın arabasıyla veya köyüne yaptırdığı devasa ev yaptırıp ön plana çıkması değil de şu okulu yaptırıp ön plana çıkması çok daha güzel. Bu bir kültür göstergesi. Bu çalışma hem gelecek nesillere hem de diğer köylere güzel bir örnek olur” ifadelerini kullandı.

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