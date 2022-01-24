Karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar kökünden devrildi

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Çorum’da etkili olan kar yağışı sebebiyle birçok ağaç kökünden sökülerek devrildi.

Çorum’da hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı, kent merkezinde birçok ağacın kökünden sökülmesine sebep oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde karın ağırlığına dayanamayan birden fazla çam ağacının dalları gövdelerinden ayrılarak kırılırken, bir çam ağacı da kökünden söküldü.

Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

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