Çorum'da hamile kadın paletli ambulans ile hastaneye götürüldü

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/MECİTÖZÜ, (Çorum), (DHA) ÇORUM'un Meciztözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Güngörmez köyünde mahsur kalan hamile B.Y.A. (36), paletli ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Kentte kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Mecitözü ilçesine bağlı Güngörmez köyünde rahatsızlanan hamile B.Y.A. için sağlık görevlilerine haber verildi. Köye gitmek için yola çıkan ekipler ambulansla ilerleyemeyince paletli ambulansi le yola devam edildi. Paletli ambulansla köye ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptığı kadını hastaneye kaldırdı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-01-24 13:14:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.