Belediye sokak hayvanlarını unutmadı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırması ile belediye ekipleri, sokak hayvanları için mama, yem ve ekmek gibi yiyecekler bıraktılar.

Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediye ekiplerin hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekiplerinin itina gösterdiğini söyledi.

Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara kedi köpek maması, yem, ekmek, hayvan yemi bıraktıklarını söyleyen Başkan Şahiner, “Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları korumayı görev biliyoruz. Kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple ilçemizin çeşitli noktalarında doğaya yem bırakıyoruz. " şeklinde konuştu.

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