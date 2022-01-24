Kar yağışı tarım için can simidi oldu

Çorum ve ilçelerinde son günlerde etkili olan kar yağışı en fazla çiftçileri sevindirdi.

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, tarım açısından can simidi olarak gördükleri yağışların çiftçileri sevindirdiğini belirtti.

Son yıllarda ülke genelinde görülen kuraklığın Sungurlu’da da fazlası ile etkisini gösterdiğini ifade eden Kelepircioğlu, “Son birkaç yıldan bu tarafa Sungurlu’ya da az yağış düşmesi sonucu oluşan kuraklık nedeniyle çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alamadılar. Bu nedenle son günlerde meydana gelen kar yağışını bir can simidi olarak görüyoruz. Bu kar yağışı özellikle çiftçilerimizi çok sevindirdi. Bu yıl kuraklığın etkisinin kaybolması yönünde ki umutlarını yeşertti.” şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Kelepircioğlu, kuraklık etkisinin tam anlamıyla kaybolması için yağışların devam etmesi temennisinde bulundu.

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