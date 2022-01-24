Çorum'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

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Yusuf ÇINAR/ALACA (Çorum), (DHA) ÇORUM'un Alaca ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Alaca ilçesinden Ankara'ya giden Deniz Duru'nun kullandığı 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsü, Eskiyapar köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste yaralanan 14 yolcu ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Alaca Yusuf ÇINAR

2022-01-24 21:12:32



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