Çorum'da toplanan karlar, içme suyu için baraj havzasına dökülüyor



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da kardan içme suyu elde etmek için harekete geçen belediye ekipleri, biriken karları toplayarak Çomar Barajı havzasına döktü. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın "İnşallah bu karlar, barajlarımızı suyla dolduracak, içme suyu olarak bizlere dönecek" dedi.

Son yılların en kurak ve en az yağış alan illeri arasında yer alan Çorum'da, kar yağışı etkili oldu. 'Türkiye'nin 2020 yılında en az yağış alan ili' olarak kayıtlara geçen kentte karı içme suyuna dönüştürmek için Çorum Belediyesi harekete geçti. Ekipler, gece yarısından itibaren kepçe ve greyderlerle topladıkları karları kamyonlarla Çomar Barajı havzasına taşıdı. Ana arterler başta olmak üzere kent genelinde karla mücadele eden ekipler, 50 araç ve 240 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

'BİNLERCE TON HAVZAYA DÖKÜLDÜ'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek "7/24 esasına göre kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına, başta ana arterler olmak üzere hastane güzergahı, cadde, sokak ve sosyal hayatı etkileyecek alanlarda çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Cadde ve sokak kenarlarında toplanan karları, Çomar Barajı'na taşıyoruz. Ekiplerimiz tarafından binlerce ton kar, Çomar Barajı havzasına döküldü. İnşallah bu karlar barajlarımızı suyla dolduracak, içme suyu olarak bizlere dönecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-01-25 15:47:29



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