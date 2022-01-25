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Milletvekili Ceylan, "Her yaştan kanser hastası Çorum'da tedavi görecek"

İHA

Milletvekili Ceylan, "Her yaştan kanser hastası Çorum'da tedavi görecek"

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da yapımı devam eden Onkoloji Hastanesi’nde her yaştan kanser hastasının tedavi olabileceğini söyledi.
Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 'Bakışını Değiştir Hayata Gülümse' projesi kapsamında düzenlenen programda konuşan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, gece gündüz demeden dernek üyelerinin derdiyle dertlenen ve haftanın en az üç günü kendisini arayıp taleplerini ileten Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Karabıyık’a üstlendiği böylesi önemli bir misyon için teşekkür etti.
Kanseri hastalarına seslenerek, "Ne tür bir talebiniz olursa olsun başımızın üstünde. Sizin taleplerinizi emir telaki ederiz. Size yardımcı olmak bizim boynumuzun borcudur" diyen Milletvekili Ceylan, kendisi gibi AK Parti teşkilatları ve Çorum Belediyesi’nin de her zaman her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.
Onkoloji tanı ve Tedavi Merkezi ile ilgili gelişmeleri de paylaşan Milletvekili Ceylan, Onkoloji Hastanesi’nin Çorum’da 100 yılın yatırımı olduğunu vurgulayarak, Çorum ölçeğindeki 51 ilde böyle bir hastanenin olmadığını, 750 bin nüfusun altındaki illere hastane açılmasına izin verilmediğini hatırlattı.
Kent’teki birlik beraberliğin sayesinde böylesi önemli bir yatırımın Çorum’a kazandırıldığına dikkat çeken Ceylan, “Onkoloji hastanemizin kazandırılması noktasında Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık bakanımız Fahrettin Koca ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Onkoloji Hastanesi inşaatıyla ilgili olarak çalışmaların hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süreliğine durduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, ikinci etabı ihale edilen hastanenin en hızlı bir şekilde yapılıp, hizmete açılacağını kaydetti.
Ceylan, hastane ile ilgili tüm cihazların hazır olduğunu ve binanın tamamlanmasının ardından da hizmete açılacağını ifade etti. Onkoloji
Onkoloji Hastanesi’nde çocuk hastaların da tedavi görüp görmeyeceğinin sorulması üzerine Milletvekili Ceylan, çocuktan en yaşlı hastaya kadar her yaştan hastanın Çorum’da kanser tedavisi göreceğini bildirdi.
'Eski Devlet Hastanesi'nde poliklinik hizmeti aksamayacak'
Eski Devlet Hastanesi’nin yıkılarak yerine yenisinin yapımı ile ilgili sürecin devam ettiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, yıkımın tamamlanmasıyla birlikte yeni bina yapım sürecinin başlayacağını vurguladı.
Bu süreçte Bahçelievler Mahallesi başta olmak üzere bölgede bulunan insanların poliklinik hizmetlerinin aksatılmayacağını belirten Ahmet Sami Ceylan, "Hastane inşaatı devam ederken de hizmetlerin aksatılmaması için yapılan tek katlı bina bitmek üzere. Hemşehrilerimiz endişe etmesin hiçbir şekilde poliklinik hizmeti aksatılmadan sürdürülecek.” şeklinde konuştu

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