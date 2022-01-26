Çorum'da odunu biten yaşlı kadının imdadına zabıta yetişti

Kar yağışının devam ettiği Çorum'da belediye ekipleri, yakacak odunu kalmayan yaşlı kadının imdadına yetişti.

Çorum Belediyesine ulaşarak yakacağı kalmadığını ve alacak durumunun da olmadığını söyleyen Derya Tokyay adlı yaşlı kadına Çorum Belediyesi odun yardımında bulundu. Haberi alır almaz yaşlı kadına ulaşan belediye ekipleri, yaşlı kadına odunlarını ulaştırdı. Tokyay'ın Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kendisine ulaştırılan odunları kıramadığını, odun kıracak da kimsesi olmadığını söylemesi üzerine bu kez zabıta ekipleri devreye girerek Derya teyzenin odunlarını kırarak evine yerleştirdiler.

Yakacak ihtiyacı giderilen Derya Tokyay, “Belediyeden yakacak istedim, odun geldi. Gelen kütükleri kıramadım, tekrar yardım istedim, zabıta geldi. Odunları kırıp eve taşıdılar. Belediye başkanımıza ve tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

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