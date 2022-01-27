Müftülükten haydi çocuklar camiye etkinliği

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, ortaokul öğrencilerine yönelik ödüllü peygamberimizin hayatı gençlik bilgi yarışmasına katılan öğrencilere Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından yarışmaya hazırlık kitabı hediye edildi.

Müftülükten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Yarıyıl tatilinde Haydi Çocuklar Camiye etkinliği düzenlenerek çocukların cami ve namaz bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için görevlilerimiz tarafından, Peygamberimizin hayatı gençlik bilgi yarışmasına katılacak öğrencilere çalışmalarında yardımcı olunmaktadır” denildi.

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