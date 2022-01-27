Kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, SungurluKırıkkale karayolunun 20. kilometresinde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 AL 276 plakalı otomobil takla atarak orta refüje devrildi. Kazada Selin K. ile Hafize Rana B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.