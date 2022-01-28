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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl müdürü Kodek Sungurlu'da incelemelerde bulundu

İHA

İl müdürü Kodek Sungurlu'da incelemelerde bulundu

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Sungurlu’daki eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Şube Müdürleri Tahir Demir, Ahmet Çaylak, Şerif Doğan ve İbrahim Murat Yaban ile birlikte ilçedeki okul ve eğitim kurumlarda bir dizi incelemelerde bulunarak okul yöneticelirnedn çalışmalar ve planlamalar hakkında bilgi aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş tarafından yaptıran Robotik ve Kodlama Atölyesi ile CNC Smülasyon ve Hidrolik Pnömatik Laboratuvarında incelemelerde bulundu. Okul idaresinden makinaların kullanımı, öğrencilere olan katkısı hakkında bilgi alan Kodek, öncelikle bu projenin hayata geçmesine öncülük eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Makine Kimya Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere ve Genel Müdür Yasin Akdere'ye teşekkür etti.
Ekonomik, sosyal, kültürel, her alandaki kalkınma hamlelerimizde insan unsurunun öneminin büyük olduğunu kaydeden Kodek, "Üstün bilgi çağını yaşadığımız günümüzde iyice anlamalıyız ki, insana yapılan yatırım, yatırımların en önemlisi, en hayırlısı ve en verimlisidir. Bu okulumuzdaki yatırım hem maddi hem de manevi boyutta önem arz etmekte. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz hiç şüphesiz ülkemizin nitelikli iş gücüne en büyük katkıyı vereceklerdir. Bu atölyeler öğrencilerimizin kendilerini geliştirmesine çok büyük imkanlar sunacaktır" dedi.

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