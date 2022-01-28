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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sungurlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Sungurlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sungurlu Belediyesi, yoğun kar yağışı sebebiyle aç kalan sokak hayvanları için düzenli olarak belirli noktalara mama, yem ve ekmek gibi yiyecekler bırakıyor.
Doğadaki hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediye ekiplerin hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekiplerinin itina gösterdiğini söyledi.
Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara kedi köpek maması, yem, ekmek, hayvan yemi bıraktıklarını söyleyen Başkan Şahiner, “Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları korumayı görev biliyoruz. Kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple ilçemizin çeşitli noktalarında doğaya yem bırakıyoruz" şeklinde konuştu.
Konuya ilişkin olarak belediye'den yapılan açıklamada, “Tüm hemşehrilerimizin ev ve iş yerlerinde artan yemek ve ekmeklerini balkon, bahçe ve çöp konteyneri yanına bırakarak, aç kalan hayvanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Onların bize Allah'ın bir emaneti olduğunu unutmayalım” ifadeleri kullanıldı.

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