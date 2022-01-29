Acil tıp teknisyeni, hastayı sırtında ambulansa taşıdı

Fatma Girik'in çocuğu var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Sungurlu ilçesinde Acil Tıp Teknisyeni Can Kargın, hasta İsmail Deniz´i (66) karlı patika yolda sırtına alarak ambulansa taşıdı.

İlçeye bağlı Deniz köyünde dün akşam saatlerinde fenalaşan İsmail Deniz için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri karlı yolda ambulansla 500 metre mesafeye kadar geldi, ardından yaya olarak eve ulaştı. Acil Tıp Teknisyeni Can Kargın ilk müdahalede bulunduğu hastayı sırtına alarak ambulansa taşıdı. Sungurlu Devlet Hastanesi´ne ulaştırılan İsmail Deniz, tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-01-29 12:39:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.