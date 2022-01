İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı Kazada araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, SungurluÇorum karayolu Mavi Ocak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde Kumru Ç. yönetimindeki 06 DF 0530 plakalı otomobil ile İlyas C. yönetimindeki 52 LL 100 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Kumru Ç. ile aynı araçta bulunan bir kişi araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı. Kazada yaralanan Kumru Ç. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Nilüfer C., Mustafa E., İsmet Utkan C. ve Ayşe Beyza Ç. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.