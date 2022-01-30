Osmancık'ta yetenekli eller, geleceğe hazırlanıyor

Osmancık Halk Eğitim Merkezi Sanat Akademi Kursu, kursiyerlerin yeteneklerini geliştirmesini ve yetenek sınavlarına hazırlanmasını sağlıyor.

2016 yılından bu yana hizmet veren Sanat Akademi yaş sınırlaması olmadan, kapsayıcı bir eğitimi kursiyerlerine sunuyor. Sanat Akademi, tek tip çalışma stiline bağlı kalmadan; yağlı boya, grafik tasarım, çizgi film ve animasyon, endüstriyel tasarım, iç mimarlık, mimarlık, pastel boya, yağlı boya ve birçok alanda kişinin istek ve yeteneğine bağlı olarak çizim aşamasına yönlendiriliyor.

Kursa istikrarlı bir katılım sağlanmasının başarılı sonuçlar vereceğini söyleyen kurs eğitmeni Hakan Çağlar, “Kursumuzda başlangıç olarak karakalem ile başlıyoruz, daha sonra bireyin yeteneğine göre yönlendiriyoruz” dedi.



'Öğretmen adaylarımız var'

Sanat adına elinden geleni yapmaya devam ettiğini söyleyen Hakan Çağlar, “Osmancık’ı tanıtmak, bireyleri kursumuza teşvik etmek ve sanat adına elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Fakat bu daha çok bireylerin elinde. Aldıkları eğitimin yanı sıra pratik yapıp üzerine katmaları gerekiyor. Kursumuza istikrarlı bir şekilde katılım sağlayıp, Güzel Sanatları kazanan öğrencilerimiz, hatta şuan öğretmen adaylarımız da var” şeklinde konuştu.



'Kurs ortamımız çok samimi'

Osmancık Halk Eğitim Merkezi Sanat Akademi kursunda beş yıl eğitim gören Sefa Bozkurt, “Ben yeteneğimi hocamızın verdiği eğitim sayesinde daha da geliştirdim. Yetenek sınavlarına girdim ve Karabük Üniversitesi Resim bölümünü kazandım. Kurs ortamımız çok samimiydi, yeteneklerini geliştirip bu bölüm üzerinden ilerlemek isteyen arkadaşlarıma tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.



'Yeteneklerini heba etmesinler'

Bozkurt “Osmancık’ta yetenekli olan çok fazla arkadaşımız bulunuyor fakat malesef bu yeteneği kullanmak isteyen nadir kişiler var ya da çekiniyor. Onlara tavsiyem yeteneklerini heba etmesinler. Hobi olarak da olsa kullansınlar.” diye konuştu.

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