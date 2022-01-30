TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 5 - Turgutluspor: 1

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TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Çorumspor FK, sahasında misafir ettiği Turgutluspor'u 51 mağlup ederek moral buldu.



Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Fatih Tokail xx, Ahmet Şimşek xxx, Baykal Tuna xx (4. Hakem: Hasan Avcı xx)

Çorumspor FK: Hasan Hüseyin xxx, İsmet xxxx, Emre xxx, (M. Eren dk. 46 xxx), Sefa Akın xx, Serkan xxx, Muhsin xx, Murat xx

(Mertcan dk. 77 x), Recep xxx (M. Gürkan dk. 60 xx), Halil İbrahim xxxx, Burak xxx (Kürşat dk. 77 x), Mehmet Akyüz xxx, (Batuhan dk. 60 x)

Turgutluspor: Ozan Can xx, Marvin xx, Haşim Arda xxx, Ahmet x (Özgür dk. 46 xx), Hamit xx, Hakan x (Özgür dk 46 xx), Emre xx, Mutlu xx, (Berat dk. 63 xx), Ali x (Osmandk 23 xx), Erkan xx (M. Emirhan 64.dk x), Sinan xx

Goller: Mehmet Akyüz (dk. 36 ve 44), Halil İbrahim (dk. 38 ve 52), Muhsin (dk. 48) (Çorum FK), Sinan (dk. 86) (Turgutluspor)

Sarı Kartlar: Haşim Arda, Hamit (Turgutluspor)

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