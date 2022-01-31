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Kuraklığın vurduğu Çorum’da 2 bin kamyon kar baraja taşındı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Barajlardaki su seviyemiz yüzde 1’in atına düştü, su seviyelerini yükseltmemiz gerekiyor”

İHA

Türkiye'de 2021 yılında en az yağış alan ve kuraklıktan en fazla etkilenen Çorum'da, bugüne kadar caddelerden toplanan 2 bin kamyon kar içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çomar Barajı'na taşındı.

Kuraklığın vurduğu Çorum’da 2 bin kamyon kar baraja taşındı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Barajlardaki su seviyemiz yüzde 1’in atına düştü, su seviyelerini yükseltmemiz gerekiyor”

Türkiye’de 2021 yılında en az yağış alan ve kuraklıktan en fazla etkilenen Çorum’da, bugüne kadar caddelerden toplanan 2 bin kamyon kar içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çomar Barajı’na taşındı.
Çorum Belediyesi son günlerde etkili olan kar yağışını içme suyuna dönüştürmek için başlattığı çalışma devam ediyor. Barajlardaki su rezervi kritik düzeyde seyretmeye devam ederken belediye ekipleri kent merkezinde iş makineleri ile topladıkları karları kamyonlarla Çomar Barajına taşımayı sürdürüyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehirde toplanan karları Çomar Barajı’na taşıdıklarını hatırlatarak, “Bir haftadır baraj havzamıza kar taşıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kamyon karı Çomar Barajı havzasına taşıdık. Bu çalışma hummalı şekilde devam ediyor. Bu çalışmamızın suyla ilgili sorunlarımıza da katkıda bulunacağını düşünüyoruz” dedi.

“Barajlardaki su seviyemiz yüzde 1’in atına düştü”
Türkiye’de geçtiğimiz yıl kuraklıktan en çok etkilenen illerin başında Çorum’un geldiğini hatırlatan Başkan Aşgın, kuraklığın yaşandığı bu süreçte Çomar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı’nda doluluk oranı yüzde 1’in altına düştüğüne dikkat çekti.
Başkan Aşgın, “Koçhisar suyunu bağladığımız gün Yenihayat Barajı’ndaki su tamamen bitmişti. Koçhisar projesinin devreye alınması ile birlikte kısa ve orta vadede suyla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Şu anda Çomar Barajı’ndan su almıyoruz ancak buradaki su seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Şu ana kadar Çomar Barajı’na 2 bin kamyon kar taşıdık. Taşıma işlemi devam edecek. Sorunları çözme noktasında gayret ediyoruz. Adeta kardan tepeler oluştu. Güneşle birlikte bu kardan tepeler erimiş olacak. Suyun bereketine yansıyacak. Büyük bir özveriyle çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. Biz karın zahmetine talibiz, ama rahmeti ve bereketi hemşehrilerimizin olacak inşallah” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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