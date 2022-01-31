Çorum´da kar yağışı; kar kalınlığı 30 santimi buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da etkisini artıran yağışla kar kalınlığı, kent merkezinde 30 santimetreye çıkarken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.

Son yıllarda en kurak ve en az yağış alan iller arasında yer alan Çorum'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentte ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı, 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-01-31 11:48:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.