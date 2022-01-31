Boğazkale'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kapalı pazar alanının çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda çöken çatının altında kalan belediyeye ait 2 araç hasar gördü. Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Ocaklı, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kapalı pazar alanımızın çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çökmüş olup, kullanılmaz hale gelmiştir. Can kaybı yaşanmamış olup, gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle tesis edilerek, enkaz kaldırma çalışmalarımız başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.