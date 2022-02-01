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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’da 500 bin fidan toprakla buluşturuldu

İHA

Çorum'da 2021 yılında 500 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Çorum’da 500 bin fidan toprakla buluşturuldu

Çorum’da 2021 yılında 500 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Çorum Valiliği’nden Orman İşletme Müdürlüğü 2021 faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklama da, Müdürlüğün 2021 yılı içerisinde 13 kilometre yeni yol yapımı, 15 kilometre traktör yolu yapımı, 45 kilometre yangın emniyet yolu yapımı, 6 adet şeflik orman yolları planlaması, 2 kilometre büyük onarım, 472 kilometre orman yolu tamir bakımı, 45 kilometre yangın emniyet yolu bakımı, 10 kilometre yangın kulesi yolu bakımı çalışması yaptığı bildirildi.
Orman İşletme Müdürlüğü’nde 138,2 hektar alanda doğal gençleştirme, 3 bin 325,7 hektar alanda sıklık bakımı çalışması, 725,7 hektar alanda ilk aralama bakımı, 396,7 hektar alanda gençlik bakımı, 964 hektar alanda rehabilitasyon , 40 hektar alanda ağaçlandırma tesis, 500 hektar alanda ağaçlandırma bakımı, bin 800 hektar alanda erozyon sel kontrolü bakımı, bin hektar alanda rehabilitasyon bakım çalışması olmak üzere silvikültürel faaliyetler kapsamında çalışmalar yapıldığının belirtilidiği açıklama da şu ifadelere yer verildi:
“Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2021 yılında toplamda 500 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 90 bin adet fidan ise bedelsiz halka ve kurumlara dağıtılmıştır. 2021 yılında İşletme Müdürlümüzde 161 bin 823 m3 hacminde dikili ağaç damgası yapılarak toplamda 117 bin 63 m3 endüstriyel odun ve 72 bin 370 ster yakacak odun üretimi yapılmıştır. Müdürlüğümüzce uygulanan ORKÖY programı çerçevesinde 3 kişiye traktör, 15 kişiye süt sığırcılığı, 3 kişiye süt koyunculuğu, 10 kişiye güneş enerjisi, 8 kişiye fenni arıcılık olmak üzere toplam da 39 kişiye hibe ve kredi programı gerçekleştirilmiştir. 300 adet kuş yuvası ormanlara asılmak suretiyle biyolojik mücadele çalışmaları yapılmıştır. Çorum ilinde bulunan 25 adet birimde orman kadastro projesi kapsamında çalışmalar yapılmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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