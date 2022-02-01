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Çorum'da toplu ulaşımda yeni dönem Belediye 18 toplu ulaşım aracını hatlarıyla birlikte satın aldı

İHA

Çorum Belediyesi, toplu ulaşımda bu güne kadar yaşanan problemlere el atarak yeni bir dönem başlattı. Belediye, Hitit Ulaş A.Ş'nin işletmecilikte yaşadığı problemleri göz önünde bulundurarak 18 toplu ulaşım aracını hatlarıyla birlikte satın aldı.

Çorum'da toplu ulaşımda yeni dönem Belediye 18 toplu ulaşım aracını hatlarıyla birlikte satın aldı

Çorum Belediyesi, toplu ulaşımda bu güne kadar yaşanan problemlere el atarak yeni bir dönem başlattı. Belediye, Hitit Ulaş A.Ş’nin işletmecilikte yaşadığı problemleri göz önünde bulundurarak 18 toplu ulaşım aracını hatlarıyla birlikte satın aldı.
Toplu ulaşıma Çorum Belediyesi’nin hizmet anlayışını yansıtacaklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bu zamana kadar kendilerine toplu ulaşımla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını, vatandaşların memnuniyetsizliklerini her fırsatta kendilerine ilettiği, şehirde toplu taşıma işlerini yapan Hitit Ulaş A.Ş. bir süredir çeşitli sorunlar yaşadığını, bu konuda Çorum Belediyesi’nden yardım talebinde bulunduklarını basın yoluyla kamuoyuna açıklamıştı. Belediyemiz, hemşehrilerimizin toplu ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için harekete geçerek bugün itibariyle 18 toplu ulaşım otobüsünü hatlarıyla birlikte işletme kararı aldı.” dedi.
Geçtiğimiz hafta sonu bu otobüs hatlarında çalışacak personel alımı için sınav yaptıklarını, şoför ve otobüs hatlarında görevli personel alımı yaptıklarını dile getiren Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Toplu ulaşımın bir kısmının da olsa Belediyemiz tarafından yürütülecek olması, toplu ulaşım konusunda uzun yıllardan beri yaşanan sorunların, mağduriyetlerin giderilmesi için de önemli bir adım olacaktır. Yaptığımız bu çalışma ile toplu ulaşımda memnuniyet oranı da artacaktır.” şeklinde konuştu.
'İş bulmaları konusunda yardımcı olacağız'
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bugün bazı basın kuruluşlarında toplu taşımada çalışan 14 işçinin işlerine son erilmesi ve sonrasında yapılan haberlere de açıklık getirdi. Çöplü, işlerine son verilen şoförlerin Çorum Belediyesi ile hiçbir bağlantılarının bulunmadığını vurgularken bu kişilere ÇOKİŞ marifetiyle özel sektörde iş bulmaları konusunda yardımcı olacaklarının altını çizdi.
Çöplü, “Hitit Ulaşım A.Ş tarafından şirketle ilişikleri kesilen şoförlerin mağdur olmamaları için Belediyemiz ÇOKİŞ marifetiyle özel sektörde iş bulmaları konusunda yardımcı olacak. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Çetin Başaranhıncal da, Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaretlerinde bu kişilerin işe yerleştirilmeleri konusunda yardımcı olunacağı konusunu dile getirmiş, bu konu Hitit Ulaş A.Ş Başkanı Arap Ballı’nın da katıldığı toplantıda dillendirilmiştir. Hitit Ulaş A.Ş’nin personeli olan bu kişilerin Belediyemizde istihdamı konusunda Belediye yönetimi tarafından verilmiş bir taahhüt yoktur. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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