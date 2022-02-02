Bakan Soylu, AK Parti'li Ceylan'ın babasının cenazesine katıldı

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın babası İsmet Ceylan'ın (85) cenaze törenine katıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın babası İsmet Ceylan, dün Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ceylan'ın cenazesi, defin için merkeze bağlı Yeşilyayla köyüne götürüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. İsmet Ceylan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. DHA-Politika Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-02-02 14:39:51



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