Sokak hayvanlarını elleri ile besliyor Sokak hayvanları aç kalmasınlar diye her gün ekmek ve yiyecek götürüyor

Kara kış şartlarının hüküm sürdüğü, kar yağışlarının getirdiği soğuk havada aç kalan sokak hayvanlarına imam sahip çıktı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde ikamet eden, Sungurlu Ümit Camisinde imamhatip olarak görev yapan Engin Kodalak, her gün ilçeler arasında gelişgidiş yaparken yol kenarında kendisini bekleyen sokak hayvanlarına yiyecek veriyor. İki ilçe arasında gelişgidiş yaparken arabasını tanıyıp yola çıkan sokak hayvanlarını her gün kendi elleriyle besliyor.

İlçeler arasında gidişdönüş yaparken rastladığı köpeklere arabasında bulunan yiyeceklerden verdikten sonra sokak hayvanlarının kendisine alıştığını kaydeden Engin Kodalak, "Onlara yiyecek verdiğimiz için bizi tanıyor ve sanki konuşmak istercesine, çıkardığı inilti sesleriyle kendi lisanınca teşekkür ediyorlar” dedi.

Yaklaşık 15 köpeğe her gün ilçeden ekmek ve yemek kalıntıları götürdüğünü söyleyen Kodalak, kara kış şartlarının hüküm sürdüğü ve yağan kar yağışlarının getirdiği soğuk havada zor durumda kalan sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanlarının yaklaşık 10 gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamadıkları için aç kaldıklarını hatırlatan Engin Kodalak, "Kar yağışından sonra bütün araziler karla kaplandı. Sokak hayvanları bu nedenle doğal ortamlarında yiyecek bulamıyorlar.

Yaz mevsimlerinde su bulmakta zorlanan bu hayvanlar, kar yağdı zaman uzun süre aç kalıyorlar. Onlarında birer can taşıdığını hatırlayarak herkesin imkanlar ölçüsünde bu hayvanlara sahip çıkmaları gerekir" şeklinde konuştu.

